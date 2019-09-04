Genç kadının ağabeyi tarafından darp edildiği iddiası

Adıyaman'da, genç bir kadının ağabeyi tarafından darp edildiği iddia edildi.

İddiaya göre, Turgut Reis Mahallesi eski Devlet Hastanesi yanında Z.P. isimli genç kadın ismi öğrenilemeyen ağabeyi tarafından darp edildi. Ağabeyi tarafından dövüldüğü ileri sürülen Z.P. için olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından müdahaleleri yapılan kadın hastaneye gitmeyi istemezken, çevredeki vatandaşların ısrarları sonucu ağabeyinden şikayetçi olmadı.