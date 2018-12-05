“Genç Kalemler” projesinin tanıtım toplantısı yapıldı

Okulun toplantı salonunda düzenlenen projenin tanıtım toplantısına, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Türkiye Gazetesi Eğitim Editörü Mahmut Özay, Posta Gazetesi Eğitim Editörü Sevim Büyüktaş Demir, Okul Müdürü Aysun Hallaç, öğretmenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan proje sorumlusu ve okul öğretmenlerinden Ece Karaçor, “Öğrencilerimiz haftada bir, toplam ise 8 hafta olmak üzere ulusal bir gazetede köşe yazarlığı yapacaklardır. İlk yazıları 24 Kasım Öğretmenler Gününde, öğretmenler günü ile alakalı bir makaleleri Türkiye Gazetesinde çıktı. İnşallah bu yazılarımız aynı gazetede yayınlamaya devam edilecek. Proje kapsamında öğrencilerimiz ve okul idaremiz bu gazetelerin eğitim editörleri ile bir araya geldiler. 25 Aralıkta bu öğrencilerimizle birlikte bu ilgili gazetelerin binalarını gezeceğiz. Gazetelerin köşe yazarları ile bir araya geleceğiz. Ocak ayının 3.haftası ise projenin kapanış törenini gerçekleştireceğiz. Bu şekilde öğrencilerimizi toplumsal konularla düşündüklerini belirtmeleri, düşündüklerini yazmalarını ve ifade etmelerini sağlamış olacağız. Bu yazılarımızı 6 kız öğrencimiz yazıyor. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ise, projenin oldukça önemli bir proje olduğunu, Adıyaman Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin böyle bir projede yer almasından 6 kız öğrencinin yazdığı yazıların ulusal gazetelerde çıkmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Okul Müdürü Aysun Hallaç ise, okul hakkında bilgiler vererek proje tanıtım toplantısına katılan katılımcılara okulu ve okulda bulunan salonları, atölyeleri gezdirdi.