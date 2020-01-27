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Genç kız balkondan düştü

Adıyaman’da iki katlı bir evin balkonundan düşen genç kız yaralandı.

Adıyaman'da iki katlı bir evin balkonundan düşen genç kız yaralandı.


Olay, Siteler Mahallesinde meydana geldi. Binanın ikinci katındaki dairenin balkonundan aşağıya bakan 15 yaşındaki Elanur K., dengesini kaybederek aşağı düştü. Toprak zemine düşen genç kızı gören ailesi durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından genç kızı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.


Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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