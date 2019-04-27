Genç yazar ve öğrenciler Adıyaman'da misafir edildi

Genç yazarlar ve üniversite öğrencileri Adıyaman'da tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.

Adıyaman Yazarlar Birliği'nin ev sahipliğinde kent merkezini gezen genç yazarlar ve üniversite öğrencilerinden oluşan 40 kişilik gurup tarihi ve turistik mekanları ziyaret etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle Türkiye Genç Yazarlar Birliği'nin organizasyonunda yürütülen ‘Gençler Kültür Kervanı'nda isimli proje kapsamında kenti gezen gençler Adıyaman'ı çok beğendiklerini ifade etti. Adıyaman Müze Müdürlüğü Uzmanı Mustafa Çelik, Adıyaman'ın tarihi ve turistik yerleriyle ilgili genç yazarlara bilgi verdi.

Adıyaman Yazarlar Birliği Başkanı Baykan Sarıkaya, bu etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, “Türkiye Genç Yazarlar Birliği'nin organizasyonunda genç yazarlar ve üniversite öğrencileri kent merkezi, Perre Antik Kent, Karakuş Tepesi, Cendere Köprüsü, Arsemia Ören Yeri, Nemrut Dağı gezisine katılıyorlar. Adıyaman'ı en iyi şekilde bu genç yazar ve üniversite öğrencilerimize anlatıyoruz. Müze Müdürlüğü görevlimiz Adıyaman'ın tarihi ve turistik mekanlarını anlattı. Adıyaman'ın huzur ve barış şehri olması onları daha çok etkiledi. Yaklaşık 40 kişilik bir ekip kentimizi geziyor. Adıyaman Yazarlar Birliği olarak bu etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluyuz” dedi.

Burçak Aktaş isimli genç ise konuşmasında, Adıyaman'ı çok beğendiklerini belirterek, “Adıyaman kültürel ve tarihi bir şehir olmasının yanında bizi çok güzel ağırladılar. Tarihi ve turistik yerleri çok etkileyici. Gençler Kültür Kervanı'nda isimli proje kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli Ürgüp'ten başlayarak Kırşehir, Hatay, Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Diyarbakır'ı geziyoruz. Bir haftalık bir program kapsamında bu illeri geziyoruz” ifadelerini kullandı.