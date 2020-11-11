Gençler daha yeşil bir Türkiye için fidan dikti

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Adıyaman'ın Toptepe Köyü ile Gölbaşı ilçesinde 5 bin adet fidan dikimi gerçekleştirildi. Gençlik merkezi gönüllüleri, sporcular, antrenörlerin katıldığı fidan dikimiyle ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, “Her yıl binlerce fidanı toprakla buluşturuyoruz. Özellikle gelecek nesillere daha yeşil ve daha yaşanabilir bir ülke bırakmak adına yapılan bu ağaçlandırma çalışması ile bugünün çocukları ve yarının gençleri için büyük bir adım atıyor” diye konuştu.