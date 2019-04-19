Gençler doğa yürüyüşü gerçekleştirdi

Adıyaman Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğu vize sınavlarının bitmesinden sonra Yeşiltepe Köyü-Palanlı Mağarası rotasında doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Yaklaşık 50 kişinin katıldığı yürüyüşte topluluk üyeleri doğayla iç içe baharın tadını çıkardı.

Topluluk Başkanı Burak Yetiş, “Bizler öğrencilerin sınav streslerini azaltmak ve ilkbaharda doğayla iç içe geçirmeleri için bu yürüyüşü düzenledik. Topluluğumuz profesyonel olarak bu yürüyüşleri düzenlemekte, organize etmektedir. Doğa sizi çağırıyor bu sese kulak verin sloganıyla hareket etmekteyiz” dedi.