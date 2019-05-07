Gençler Mardin'de tarihi yolculuğa çıktı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şubesinin Kütüphanesinden faydalanan gençler Mardin'in tarihi mekanlarını gezdi.

Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şubesinin “Okumak Güzeldir” projesiyle gençler Mardin'in tarihi mekanlarına yolculuk yaptı. Gezi etkinliğinde tarihi mekanlara hayran kalan gençler, zaman zaman toplu fotoğraf çektirdi.

Proje kapsamında yapmış oldukları Mardin gezisi hakkında açıklamada bulanan Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şube Başkanı Rıza Tanrıverdi, “Gençlerimize faydalı olabilmek adına bir dizi projelerimizi hayata geçirdik. Bu projeler kapsamında Adıyamanlı yazarlarımızı gençlerimizle buluşturduk. Bu etkinliklerimizle yazarlarımız gençlerimize kitap okumanın önemini alıştılar. Adıyaman'da okullarda yapmış olduğumuz bu çalışmamızın meyvesini almaya başladık. Etkinliğimize katılan gençlerimiz daha sonrasında cem evimiz içerisinde yer alan kütüphanemizdeki kitaplardan faydalandı. Hatta birçok gençlerimiz aileleriyle birlikte kütüphanemizi ziyaret ederek, kitaplarımızı okuma fırsatını elde etti. Ayrıca üniversite sınavına girecek olan öğrencilerimizde kütüphanemizde ders çalıştı. Bizlerde gençlerin okuma alışkanlıklarının artması için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Okuma seferberliği adı altında hayata geçirdiğimiz projemize destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığı'na, Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş'e teşekkür ederiz” diye konuştu.