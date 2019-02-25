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Gençler ormanlık alanda çevre temizliği yaptı

Adıyaman Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğu tarafından Karadağ Kent Ormanı Türmüz Bölgesinde çevre temizliği yaptı.


Adıyaman Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğu üyelerinin çevre temizliğine dikkat çekmek için gerçekleştirdikleri etkinlikte, yaklaşık 1 ton kadar atık toplandı.


Türmüz Bölgesinde 25 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilen çevre temizliği etkinliğinde plastikten şişeye kadar yaklaşık 1 tonluk atık toplandı.


Topluluk Yöneticisi Burak Yetiş, ilerleyen tarihlerde aynı etkinliğin tekrarlanacağını belirterek plastik poşetlere uygulanan 25 Kuruşluk ekstra ücret uygulamasının cam şişelere de uygulanmasını veya cam şişelere 5 Kuruş bile olsa depozito uygulanması gerektiğini söyledi.


Yetiş, etkinliğe desteğinden dolayı Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü'ye ve Adıyaman Belediyesine destek ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

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