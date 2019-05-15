Gençler sosyal medyadan sosyal meydana indi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Sosyal Medyadan Sosyal Meydana' etkinliği 81 il ile eş zamanlı olarak Adıyaman'da Milli Mücadelenin 100. Yılı temasıyla gerçekleştirildi.

Adıyaman Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen ve 200 ün üzerinde çocuk ve gençlerin aileleriyle katıldığı etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, proje kapsamında düzenlenen etkinliklerde canlı müzik, el sanatları sergisi, kil modelaj çalışmalarının yanı sıra dart, boks, matrak gibi sportif faaliyetler gerçekleştirildiğini söyledi.

Keleş, aynı zamanda unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları, palyaço ve çocuklar için yüz boyama etkinlikleri de halkın ve çocukların katılımı ile başarıyla gerçekleştirildiğini dile getirdi.