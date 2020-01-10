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Gençlerden İHA'ya ziyaret

Adıyaman Gençlik Merkezi gençleri İhlas Haber Ajansı’nı ziyaret ederek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

Adıyaman Gençlik Merkezi gençleri İhlas Haber Ajansı'nı ziyaret ederek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi Müdürü Ayhan Tekin ve beraberindeki gençlik liderleri ve gönüllü gençler İHA'yı ziyaret etti. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle gerçekleştirilen ziyarette, gençler gazetecilik ile ilgili merak ettikleri soruları sorarak, bilgi edindi.


Gençlik Merkezi Müdürü Ayhan Tekin, İhlas Haber Ajansı'nın Adıyaman bürosunda görevli gazeteciler görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştıklarını, kamu menfaatini gözettiklerini dile getirdi.

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