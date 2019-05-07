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Gençlerden ‘kültürel oryantiring' etkinliği

Adıyaman Gençlik ve Kültür Evi bünyesinde gençler kültürel oryantiring etkinliği düzenledi.


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresine bağlı Adıyaman Gençlik ve Kültür Evi Bünyesinde "Kültürel Oryantiring" etkinliğini gerçekleştirdik. Adıyaman'ın kültürel ve tarihi mekanları Keleş Konağı, Şire Pazarı, Oturakçı Pazarı, Müze, Gençlik Evi, Perre Antik Kentte oryantiring yapıldı.


Gençler Adıyaman'da kültür yolculuğu gerçekleştirdi. 35 kişinin katıldığı etkinlikte Adıyaman'ın tanıtılmasının amaçlandığı ifade edildi.

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