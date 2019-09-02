Gençlerden örnek davranış

AK Parti Adıyaman Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Yalçın ve gençlik üyesi olan yaklaşık 15 kişi, Adıyaman merkeze 23 kilometre uzaklıkta olan Gazihandede Mesire alanında temizlik gerçekleştirildi.

Farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen temizlik çalışması kapsamında mesire alanında bulunan çöpler ve atıklar tek tek toplanarak torbalandı. Temiz bir hale getirilen mesire alanı hoş bir görüntüye kavuşurken temizlenen çöpler, çöp aracının alabileceği bir noktaya bırakıldı.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Mustafa Yalçın, “Farkındalık amaçlı başlattığımız temizlik çalışması sayesinde bugün Gazihandede Mesire alanımızı temizledik. Buraya gelen vatandaşlarımızın attığı, rüzgarın getirdiği atıkları tek tek topladık ve torbaladık. Mesire alanımız tertemiz oldu. Umarız bundan sonra buraya gelecek olan vatandaşlarımız burayı temiz bırakır çöplerini sağa sola atmaz. Adıyaman hepimizin, nasıl bulmak istiyorsak o şekilde de bırakmamız lazım. Temiz bir Adıyaman için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” diye konuştu.