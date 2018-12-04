Gençlerin hayalleri gerçekleşmeye devam ediyor

Adıyaman'ın Kahta Fen Lisesinde uygulanmakta olan “Kitabımı Okuyorum Yazarıyla Buluşuyorum” projesinin açılışı yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı 2018-1 Çağrı kapsamında kabul edilen projelerden biri olan “Kitabımı Okuyorum Yazarıyla Buluşuyorum” projesinin açılışı ve kitap dağıtımı Kahta Fen Lisesi çok amaçlı salonunda yapıldı.

Düzenlenen programa İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çiçek, Cendere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Enver Yilanli, Gençlik Merkezi Müdürü Nebi Bulut ve Kahta Fen Lisesi Müdürü Ali Olt katıldı.

Proje Koordinatörü İsmet Yılmaz tarafından projenin sunumu yapıldıktan sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen günün anlam ve önemini belirten konuşmalarda bulundu. Düzenlenen programın sonunda öğrencilere kitaplar dağıtılarak ikramlarda bulunuldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Proje Koordinatörü İsmet Yılmaz, “Proje kapsamında öğrencilerimizin beklentileri doğrultusunda iki ulusal yazardan birer kitap seçildi. Bu kitaplar bugünkü açılış programında öğrencilerimize ücretsiz dağıtılacak. Ardından öğrencilerimiz bu iki kitabı okuyacaklar ve bir süre sonra kitap okuma sınavına girecekler. Projenin son ayı olan Ocak 2018'de ise projenin gençlik grubunda görevli olan altı öğrenci ve kitap okuma sınavında ilk üçe giren öğrenciler. İstanbul'daki kütüphaneleri ve sahafları gezeceklerdir” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen ise konuşmasında, “Gençlik Projeleri Destek Programına 28 proje ile başvurduk. Bu projelerden 6 tanesi kabul edildi. Bu ilçemiz için büyük bir kazançtır. Öğrencilerimizin, gençlerimizin kitap okurken nitelikli eserleri okumaları gerekir. Bizi anlatan kitapları en başta da yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i ve mealini okumalarını tavsiye ediyorum” diye konuştu.