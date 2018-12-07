Gençlerin ‘iyilik ağacı' büyüyor

Adıyaman Geçlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezinin gençleri ‘Gençlerin İyilik Ağacı' adı altında bir çok sosyal sorumluluk projesine imza atıyor.

Gençlik Merkezinin çeşitli programlarına katılan gönüllü gençler, iyilik ağacını büyüterek sosyal duyarlılığı öncülük ediyor. Gençlik Merkezi Müdürü Ayhan Tekin ve beraberindeki gençler, bir çok sosyal projeye imza attı.

Gönüllü gençler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine giderek burada tedavi gören çocuklara balon ve çeşitli hediyeler vererek onlar ile eğlenceli vakit geçirdi.

Adıyaman Belediyesi Hayvan Barınağına giden gençler hayvan sevgisine dikkat çekmek için barınakta kalan sokak hayvanlarına mama verdi.

Adıyaman'da önemli bir ziyaretçisinin olduğu Abuzer Gaffari Türbesini ziyaret edip çevre temizliğini yapan gençler, buradaki mezarlarında temizliğini gerçekleştirdi.

Gençler yaşlıları da unutmadı. Yaşlı Bakım Merkezini ziyaret edip yaşlılarla sohbet eden gençler onların hayır duasını aldı.