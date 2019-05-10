Gençlerin ‘İyilik Ağacı' büyüyor

Adıyaman Gençlik Merkezinden gençler, ‘Gençlerin İyilik Ağacı' Projesi kapsamında yalnız yaşayan 80 yaşındaki yaşlı ninenin evini temizleyip, boyayarak birlikte iftar yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının 2019 yılını ‘Gönüllülük Yılı' ilan etmesinin ardından gönüllü geçler dur durak bilmiyor. Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Adıyaman Gençlik Merkezindeki 20 gönüllü genç Besni ilçesine bağlı Sayören köyünde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Emine Avcı'ya misafir oldu.

‘Gençlerin İyilik Ağacı' Projesi kapsamında gençler tarafından Emine Avcı'nın evinin duvarları boyanarak, temizlendi. Gençlik Lideri Mehmet Tepe ve 20 gönüllü genç evde yaptıkları temizlik ve boyanın sonunda Emine Avcı'yla birlikte iftar yaptı.

Gençlik Merkezi Müdürü Ayhan Tekin açıklamasında, “Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun 2019 yılını gönüllülük yılı ilan etmesi münasebetiyle Ramazan ayında ‘Gençlerin İyilik Ağacı' projesi kapsamında Besni'nin Sayören köyünde yalnız yaşayan Emine ninemize misafir olduk. Kendisinin gönül dünyasına girmeye çalıştık. Emine Avcı'yla birlikte iftar yapıldı. Evin temizlik ve boyasını yaptılar. Hamd olsun bu gençlerle beraber böyle güzel işlere imza atıyoruz. Gençlerimize büyüklerine karşı saygıyı, yaşlılarımıza hürmeti, kimsesiz teyzelerimize, amcalarımıza bu noktada sahip çıkma duygusunu, aidiyet duygusunu aşılamak için böyle bir etkinlik yaptık” diye konuştu.