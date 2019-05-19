Gençlerin kavgasını bekçiler engelledi

Adıyaman'da, iki grup genç arasında yaşanılan kavga büyümeden bekçilerin müdahaleleri sonrası önlendi.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Caddesi Demokrasi Parkı önünde iki grup genç arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştüğü esnada park içerisinde bulunan bekçiler durumu fark ederek olaya müdahale etti. Bekçilerin erken müdahalesi sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken bekçiler kavga eden gençleri olay yerinden uzaklaştırdı.