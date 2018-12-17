"Gençliğin Problemlerine Çözüm Yolları" konferansı düzenlendi

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü konferanstan önce misafirleriyle birlikte Adıyaman Üniversitesi Merkez Külliyesini gezdi.

Gezi sonrası Adıyaman Üniversitesi Merkez Külliyesi Vehbi Koç Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa geçildi. Buradaki programa Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşcı, üniversite dekanları, müdürleri, akademik ve idari çalışanlar ile öğrenciler katıldı. Konferansa konuşmacı olarak katılan Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan, günümüzde gençliğin durumu, problemleri ve bu problemlerin çözüm yollarını değerlendirdi. Gençlerin, yetişkinlerden en önemli taleplerinin kendileriyle ilgilenmeleri, problemlerine uzak kalmamaları olduğunu vurgulayan Arslan, dünyada her insanın öyle ya da böyle çeşitli problemlerinin olduğunu, fakat bu problemlerin fazla büyütülmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Gençlerin rızık korkusunu büyük bir problem olarak gördüklerini söyleyen Arslan, “Gençlerin zihinlerinde geleceğini düşünmeleri, bir iş kapısı bulabilecek miyim, geleceğim ne olacak şeklinde sorular sormaları son derece normaldir. İnsanoğlu endişelenir ve herkesin çeşitli konularda birçok endişesi elbette olacaktır, ancak dinimizin öğretileri açısından bakacak olursak endişe etmememiz lazım. Allah, bize bu hayatı vermiş ve takdir etmişse rızkı da vermiş ve takdir etmiştir. İnsanoğlunun rızkı da kendisini eceli gibi takip eder ve kendisini bulur. Dünyanın neresine giderseniz gidin zengini var, fakiri var, okumuşu var, okumamışı var, insanlar her anlamda farklı olduğu gibi rızık yönünden de farklıdır. Bu yüzden biz bunları genel durumlar olarak görüp ona göre davranmalıyız. Rızık konusunda ümitsizliğe gerek yok. Gençliğimiz rızık endişesini çok fazla büyütüyor. Buna lüzum yok. Ama yanlış tevekkül anlayışını da tasvip etmiyoruz” şeklinde konuştu.

Arslan, gençlerin evlilik konusunda sadece hissi davranmamaları gerektiğini, sadece hissi davranıldığı durumlarda kısa sürede boşanma gibi olumsuz sonuçlarla karşılaşılabileceğini gençlerin anne babalarının sözlerini dikkate alarak onların tecrübelerinden faydalanmaları gerektiğini de anlattı.

Konferansın sonunda Rektör Gönüllü, konferansa katılımlarından dolayı Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan'a teşekkür ederek "Çok verimli bir konferans oldu. Tam da ihtiyacımız olan şeylerden bahsedildi. Gençlerimiz hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmamalı, rızık elbette ki Allah'tandır. Gençlerimiz sadece görevlerini iyi yapmalı, devletimizin sağlamış olduğu imkanları iyi değerlendirmeli, çok çalışmalı ve üretken olmalıdır. Bunları yaptıktan sonra her başarı kapısı kendilerine sonuna kadar açık olacaktır” diye konuştu.