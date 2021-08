Gençlik kolları, genç sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldi

Türkiye Petrollerinde düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, İl Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ve çok sayıda genç STK temsilcisi katıldı.

Birlik ve beraberlik mesajların verildiği toplantıda Adıyaman için ve Türkiye için daha iyi nelerin yapılabilirliği konuşuldu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe, “Bugün siyasi kimliklerimizi bir tarafa bırakarak sevdamız Adıyaman sloganıyla başlatmış olduğumuz bu toplantımıza görüyorum ki bütün STK temsilcilerimiz eksiksiz katılım sağlamış. Bu durum beni canı gönülden mutlu etti. Unutmayalım ki aile devlettir, devlet geniş bir ailedir. Bizler ailemiz için, gençliğimiz için mahallemiz, semtimiz, Adıyaman ve Türkiye'miz için ne kadar birlik ve beraberlik içerisinde olursak inanın o kadar başarılı ve huzur dolu oluruz. Bugün bir kardeşiniz olarak buradayım. Sizlerin fikir ve düşünceleri bizler için önemli. Beraber oturup, beraber düşünelim, Adıyaman için, Türkiye için ve gençlerimiz için neler yapabiliriz bunu konuşalım. Sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Daha sonra konuşan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, “Bizler sizin için yapmak zorundayız, çünkü bu ülkenin geleceği sizlersiniz. Sizlerdeki o heyecanı, o aşkı görünce çok mutlu oldum. Bu ülkenin geleceği sizlerle daha çok parlak olacak ama bunu sadece söylemekle olmaz. Malumunuz şuan tüm dünyadaki felaketleri görüyorsunuz. Bu felaketlerin sebebi bizleriz, insanoğlu. İnsanoğlunun aç gözlülüğüdür, tüketici kimliğidir. Halbuki bizim kavim medeniyetimiz, bizim kültürümüz üreten, fedakarlık yapan kültürdür. Ama şuan maalesef kapitalizmin nefisle beraber baş başa vermesiyle birlikte ortaya çıkan korkunç bir tüketim kültürü mevcuttur. Ve bu tüketim kültürü de maalesef başımıza felaketlerin gelmesine neden oluyor. Dünyanın bir çok yerinde bir tarafta sel, bir tarafta kuraklık var, savaşlar var. Maalesef hepsi insan oğlunun aç gözlülüğünden kaynaklanıyor. Bizim her canlıya nezaket, her cansıza da özen göstermemiz gerekiyor. İlimle her şey daha güzel olacak, bilgi topluluğuyla olacak ve sizler üreten bir toplum olacaksınız. En büyük zenginlik ilimdir ve bilimdir. Bu toplantının düzenlenmesinde Mevlüt Kuştepe ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mehmet Dağtekin ise konuşmasında, “ Gençleri bir arada görmek bizleri mutlu etti. Mevlüt başkanıma böyle bir güzel organizasyonu yaptığı için öncelikle teşekkür ediyorum. Bizler hep birlikte mücadele verirken bu mücadeleyi nesilden nesile aktarmamız lazım. Oda sizlersiniz. Her birimiz aslında kendimizi bu davanın vazgeçilmezleri olarak görmek mecburiyetindeyiz. Bence burada bir kayıp yaşıyoruz. Modern bir çağda doğduk eyvallah, modern çağda yaşıyoruz eyvallah. Ama bizler Müslüman'ız, bizler sorumluyuz ama bizler hesap vereceğiz, her birimizin mutlaka bu hesaba uygun bir hayat yaşaması lazım. Özelikle de Müslümanların şuan ki çıkmazlarından biri de çok söylemde bulunması. Eylemi azaltması, bu söylemler, çok konuşmalar, çok dillendirmek aslında çokta fayda getirmiyor. Bulunduğunuz yerde, bulunduğunuz makamda eğer siz bu söylemleri Allah için bir fiil yerine getiriyorsanız o zaman bu söylem söylemdir. Ama bunları hep başkasına devredip elbet birileri yapar, elbet birileri bunu yerine getirir diyorsanız bu dava hep Allah korusun inanç değerlerimizde Yahudilik, Hristiyanlık devrini doldurdu, hükmü kalktı diye Allah İslam'ı gönderdi. Ama halen biz bunun gerisinde kalabiliriz” diye konuşarak, İslam'dan örnekler vererek daha çok çalışılması gerektiğini vurguladı.

Yapılan konuşmaların ardından kahvaltıya geçildi.