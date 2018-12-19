Gençlik Merkezinin etkinlikleri öğrencilere tanıtılıyor

Adıyaman Gençlik Merkezi Müdürü Ayhan Tekin, Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunu ziyaret edip öğrencilere Gençlik Merkezinin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine Gençlik Merkezinin kursları ve gönüllü faaliyetleri hakkında bilgiler veren Müdür Tekin, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne verdiği imkanlardan dolayı teşekkürlerini sundu.