Genel Başkan Ali Yalçın'dan Vali Aykut Pekmez'e ziyaret

Çeşitli ziyaret ve programlara katılmak üzere Adıyaman'a gelen Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ziyaret programı kapsamında Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Gerçekleşen ziyarette Genel Başkan Ali Yalçın'a Adıyaman Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Ali Deniz ve Yönetim Kurulu üyeleri eşlik etti.

Karşılıklı sohbet havasında geçen ziyarette, Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sendika olarak Adıyaman'da yürüttükleri faaliyet ve çalışmalar hakkında Vali Pekmez'e bilgi verdi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve bağlı sendikaların temsilcilerini makamında kabul eden Vali Aykut Pekmez, Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'a ziyaret nedeniyle teşekkür ederek, kendilerini Adıyaman'da görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.