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Genel Müdür Turşucu'dan Kılınç'a ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ı makamında ziyaret ederek, Genel Müdürlük tarafından Adıyaman’da gerçekleştirilen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret ederek, Genel Müdürlük tarafından Adıyaman'da gerçekleştirilen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.


Ziyarette yaptığı konuşmada Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından Adıyaman'da sürdürülen projeler hakkında bilgi veren Genel Müdür Turşucu, misafirperverliğinden dolayı Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a teşekkür etti.


Belediye Başkanı Kılınç ise yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Adıyaman için yapılan her projeye destek vermeye hazır olduklarını dile getirdi ve ziyaretinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu'ya ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

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