Gerger Anadolu İmam Hatip Lisesinde ahşap yakma sanatı

Gerger Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ‘2023 Eğitim Vizyonu' ışığında okulda açılan ‘Tasarım ve Beceri Atölyeleri' Projesi kapsamında ahşap yakma sanatını icra etmeye başladı.

Gerger Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okul idaresi tarafından oluşturulan tasarım ve beceri atölyesinde ilk olarak ahşap yakma sanatı gerçekleştirilmeye başladı. Okulun 9, 10, 11 ve 12. Sınıf öğrencileri ahşap yakma sanatıyla tanıştı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulmuttalip Erek'in destekleriyle Okul Müdürü Murat Karan'ın girişimleriyle oluşturulan atölyede çalışmalara başlayan öğrenciler, atölyenin kurulmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ahşap yakma kursunu veren Mustafa Olçum ve eşi Sinem Olçum, kurs ile ilgili teknik bilgiler verdikten sonra öğrenciler sanatlarını icra etmeye başladı.

Mustafa Olcum, “Katılımcı öğrenmeyi destekleyen bütüncül bir yaklaşım olarak tasarlanan atölyeler eğitim gerçek hayatla ilişkilendirecek, teori ile pratiği birleştirecek. Atölyelerde çocuklar, hayata daha güçlü ve ‘çift kanatlı' bir şekilde hazırlanabilecek.

Tasarım ve Beceri Atölyeleri yaklaşımı ile öğretmenler hem kendi alanlarında hem de farklı alanlarda kendilerini geliştirme imkanına sahip olacaklar. Böylece öğretmenler de farklı atölye alanlarıyla perspektifini geliştirebilecek. Öğretmenin becerisinin ve vizyonunun geliştiği her ortamda öğrenciler de daha donanımlı yetişebilecek. Bu amaçlar kapsamında Gerger Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak bizlerde öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için bu projede yer almaktan mutluluk duyuyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulmuttalip Erek ve Okul Müdürü Murat Karan'a bu atölyenin oluşturulmasından dolayı teşekkür ederiz ” diye konuştu.