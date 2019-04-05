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Gerger Belediye Başkanı Aksoy göreve başladı

Adıyaman Gerger İlçe Belediye Başkanı Erkan Aksoy, mazbatasını aldıktan sonra göreve başladı.


Gerger İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını alan AK Partili Belediye Başkanı Erkan Aksoy, daha sonra belediye binasına geçti. Başkanlık koltuğuna oturan Erkan Aksoy makamda yaptığı açıklamada, “Bismillah diyerek başladığımız bu yolda, bize inanan ve güvenen halkımıza teşekkür ediyorum. Bugünden sonra, oy veren vermeyen ayrımı yapmadan, şu görüş veya bu görüşten diye ayırmadan, partimizin sloganı ve vizyonu haline gelen gönül belediyeciliğini tüm halkımıza hissettirmek için, Gerger'de hizmet hareketini başlatacağız. İhmal edilen değil hizmet edilen bir Gerger hayalini gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.

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