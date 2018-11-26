Gerger ÇPL öğretmen ve öğrencilerinden üniversiteye ziyaret

Adıyaman'ın Gerger Çok Programlı Lisesi (ÇPL) öğretmen ve öğrencileri Adıyaman Üniversitesini ziyaret etti.

Gerger ÇPL okul öğretmenlerinden Fatma Karslı, Hayrullah Aslan ve Hatice Akıl ile 11 ve 12. sınıf öğrencilerinden oluşan grup Adıyaman Üniversitesini Merkez Külliyesini gezdi.

Adıyaman Üniversitesini tanıtmak, üniversite tercihinde bulunacak öğrencilere bölüm ve programlar hakkında bilgi vermek ve üniversite ortamını yerinde deneyimlemek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette öğretmen ve öğrenciler yetkililerden bilgi aldı.

Adıyaman Çarşısı (Minyaman), Adıyaman Evi Kültürel Hazine Müzesi, Perre Antik Kenti ve Nemrut Dağı minyatürleri, Cendere Köprüsü ana giriş kapısı gibi Adıyaman'ın tarihi ve kültürel değerlerini inceleyen grup bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme çalışmalarının yanı sıra barınma, beslenme, spor, kültür-sanat ve sosyal imkanlarda da Adıyaman Üniversitesinin ülkemiz genelindeki birçok üniversiteden daha iyi noktada olduğunu gözlemlediklerini belirten Gerger ÇPL öğretmen ve öğrencileri Merkez Külliyeyi çok beğendiklerini dile getirdi.

Ziyaretin ardından Gerger ÇPL öğretmenlerinden Hayrullah Aslan, “Üniversitemizi görünce gerçekten gurur duyduk. Başta Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü hocamız olmak üzere ekibini gerek eğitim-öğretim gerekse de sosyal anlamda çok başarılı bulduğumuzu belirtmek isterim. Çok verimli bir gezi oldu. Öğrencilerimiz buranın havasını soludular. Kampüs alanına hayran kaldık. Bizleri kabul eden ve üniversitemize emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.