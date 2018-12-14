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Gerger Devlet Hastanesinde deprem tatbikatı

Adıyaman’ın Gerger İlçe Devlet Hastanesinde hastane afet planı (HAP) kapsamında deprem tatbikatı yapıldı.

Adıyaman'ın Gerger İlçe Devlet Hastanesinde hastane afet planı (HAP) kapsamında deprem tatbikatı yapıldı.


Tatbikatta, hastane personeli, UMKE, AFAD, 112 Acil ekipleri, itfaiye ekipleri, polis ekipleri, jandarma ekipleri yer aldı.


Senaryo gereği deprem esnasında yaralanan yaralılara müdahale edilirken hastane içerisinde mahsur kalanlar ise tek tek kurtarıldı.


Gerger Belediye Başkanı Zeynel Aslan, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Yücesoy, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Serkan Dikmen de tatbikatı izleyerek ekipleri çalışmalarından dolayı tebrik etti.


Tatbikat hakkında bilgi veren Hastane HAP Başkanı Hilal Çaylı, Samsat depreminden bahsederek, yaşadıkları bölgenin deprem riski taşıdığını, olası bir depremde personelin yer ve konumunu belirlemek, hastanenin yıkılma riskini de göz önünde bulundurarak en kötü senaryoya karşın, hastalara doğru ve zamanında hizmet vermeyi amaçladıklarını söyledi.


Çaylı, ayrıca olası bir deprem esnasında koordinasyonu bu tatbikat ile akılda kalıcı hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti.


Tatbikat sonrasında, hastane personellerine uzmanlar tarafından yangına müdahale eğitimi de verildi.

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