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Gerger ilçesinde ‘Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' projesi tanıtıldı

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile ’Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ sloganıyla Türkiye genelinde başlatılan proje uygulandı.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla Türkiye genelinde başlatılan proje uygulandı.


İçişleri Bakanlığı, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla Türkiye genelinde başlatılan proje Gerger İlçesinde de uygulandı. Kaymakamlık binası önünde uygulamalı olarak yapılan 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' projesine Gerger Kaymakamı Resul Özdemir, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Yücesoy ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Serkan Dikmen, trafik polisleri, jandarma trafik ekipleri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Sürücüler ve yayalar 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' projesi kapsamında bilgilendirildi.

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