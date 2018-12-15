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Gerger ilçesinde “Z” Kütüphane açıldı

Adıyaman’ın Gerger İmam Hatip Lisesinde “Z” kütüphane açıldı.

Adıyaman'ın Gerger İmam Hatip Lisesinde “Z” kütüphane açıldı.


Gerger İmam Hatip Lisesinin kütüphane açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdumuttalip Erek, İlçe Müftüsü Abdullah Salman ve Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.


Milli Eğitim Bakanlığının “Okullar Hayat Bulsun” Projesi kapsamında açılışı yapılan “Z” Kütüphanede 3 bin 500 kitap bulunuyor.


İlçe Müftüsü Abdullah Salman'ın duasının ardından açılış kurdelası kesilen kütüphane davetliler tarafından gezildi.


Davetliler kütüphanenin öğrencilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

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