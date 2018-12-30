Adıyaman'ın Gerger ilçesine kar yağışı başladı.

Gerger ilçesinde birkaç haftadır devam eden yağmur yağışı sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile birlikte ilçede hava sıcaklığında düşüş yaşanırken ilçenin yüksek kesimlerinde kar yağışı 20 santime ulaştı. Kar yağışı ilçede vatandaşlar tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.

İlçede görev yapan jandarma ve polis ekipleri ise kar yağışından dolayı sürücüleri uyararak dikkatli olmalarını istedi.