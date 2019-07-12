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Gerger'de Devlet Hastanesi HAP tatbikatı yapıldı

Adıyaman’ın Gerger Devlet Hastanesi, Hastane Afet Planı (HAP) kapsamında tatbikat yapıldı.

Adıyaman'ın Gerger Devlet Hastanesi, Hastane Afet Planı (HAP) kapsamında tatbikat yapıldı.


Gerger Devlet Hastanesi doktor ve personelleri, UMKE, AFAD, 112 Acil Sağlık ekipleri, Gerger Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, emniyet ve jandarma ekipleri de hazır bulundu.


Senaryo gereği, Gerger Merkez ve köylerde olası bir deprem ve ya afet anında, personellerin görev dağılımı, 112 Acil Sağlık ekipleri, kendi imkanları ile hastaneye başvuracak yaralılara ilk müdahale ve koordinasyon hizmetlerinin belirlenmesi maksadı ile gerçekleştirilen tatbikat, gerçeğini aratmadı.


Senaryo da, hastane içerisinde başlayan yangın ve deprem anında yaşanılan göçük sebebi ile mahsur kalan yataklı servis hastaları, AFAD ekipleri, 112 Acil Sağlık ekipleri ve UMKE tarafından kurtarıldı. Hastane binasının da yıkılma ihtimaline karşılık, hastane bahçesinde Sahra Hastanesi kuruldu. 112 ekiplerince hastaneye ulaşan hastalar, kurulan sahra hastanesinde tedavi edilerek, sevk ve taburcu işlemleri gerçekleştirildi.

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