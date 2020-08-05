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Gerger'de korkutan orman yangını

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde çıkan gelen orman yangını korkuttu.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde çıkan gelen orman yangını korkuttu.


Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçesine bağlı Samak mezrasında bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Çıkan yangını fark eden köylüler alevlere müdahale ederken, itfaiye ekiplerine de haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri ile köylülerin müdahaleleri sonucunda yangın söndürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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