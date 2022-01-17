İhlas Haber Ajansı

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Gerger'de sıcaklık eksi 8 dereceye düştü

Adıyaman’ın Gerger ilçesinin yüksek kesimlerinde hava sıcaklığı eksi 8 dereceye kadar düştü.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinin yüksek kesimlerinde hava sıcaklığı eksi 8 dereceye kadar düştü.


Gerger ilçe merkezinde gece saatlerinde hava sıcaklığı eksi 3 dereceyi yaşarken ilçenin yüksek kesimlerinde bulunan yerleşim yerleri ise eksi 8 dereceyi yaşadı. Şiddetli rüzgarında yaşandığı bölgede patlayan borulardan sızan sular don tuttu. Gece saatlerinde ilçeye bağlı Gürgenli Köyünde hava sıcaklığının eksi 8'e kadar düşmesiyle çoğu yer dondu. Vatandaşlar soğuk havadan dolayı acil bir durum olmadıkça evlerinden dışarıya çıkmamaya çalışıyor.

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