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Gerger'de yabani nergisler yerli turistlerin ilgi odağı oluyor

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde Atatürk Baraj kenarındaki 20 dönümlük doğal nergis bahçesi ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde Atatürk Baraj kenarındaki 20 dönümlük doğal nergis bahçesi ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.


Gerger ilçesinde bölgede yetişen ters lalelerin yanı sıra, doğal olarak yetişen nergisler de kendini göstermeye başladı. Üçkaya köyü kırsalında yetişen doğal nergisler, yerli turistlerin akınına uğruyor. Her yılın sadece 2 ayı görülen nergisler, sarı ve beyaz renklerinin yanı sıra muhteşem kokusu ile insanları mest ediyor. Çevreden ve farklı illerden bölgeye gelen doğaseverler, kartpostallık manzarada fotoğraf çekilip, nergis topluyor.


Yöre halkı, yıllardır doğal nergis çiçeklerinin yetiştiği 20 dönümlük alanın doğal SİT alanı olarak tescillenmesini bekliyor.

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