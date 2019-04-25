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Gerger'de zincirleme kaza

Adıyaman’ın Gerger İlçesinde 1 traktör, 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gerger İlçesinde 1 traktör, 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Keleşoğlu Mahallesi çarşı girişinde gerçekleşti. Yusuf Kaya yönetimindeki 01 GN 605 plakalı otomobil Sağlık Ocağı Caddesinden çarşıya seyir halinde iken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde olan römorka çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan römork park halindeki 02 TA 162 plakalı başka bir otomobile çarptı. Kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.


Otomobil sürücüsü Yusuf Kaya olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Gerger Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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