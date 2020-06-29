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Gerger'in Şamani Mezrası karantina altına alındı

Adıyaman’ın Gerger ilçesine bağlı Güzelsu köyünün Şamani Mezrası korona virüs (Covid-19) nedeniyle karantina altına alındı.

Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Güzelsu köyünün Şamani Mezrası korona virüs (Covid-19) nedeniyle karantina altına alındı.


İstanbul'dan Şamani Mezrasına gelen bir kişiden korona virüsü, 3 kişiye bulaştı. Köyde korona virüsü pozitif çıkan kişi sayısının 3 olması üzerine Gerger İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Şamani Mezrasının karantina alınmasına karar verdi.


Mezraya jandarma tarafından giriş ve çıkışa izin verilmiyor.

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