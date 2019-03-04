Geri giden otomobil motosiklette çarptı: 1 yaralı

Adıyaman'da, geri geri giden otomobilin motosiklette çarpması sonucu yaşanılan kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi valilik yanında seyir halindeki Celal Deniz Parlak idaresindeki 02 BD 626 plakalı motosiklete, ara sokak içerisinden geri geri çıkmakta olan Zeliha Çalışkan idaresindeki 34 ZTM 34 plakalı otomobil çarptı. Yaşanılan kazada motosiklet sürücüsü Celal Deniz Parlak yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.