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Gezici Çanakkale müzesini 5 bin kişi ziyaret etti

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam hatip lisesi konferans salonunda açılan Çanakkale müzesini 5 bin kişi ziyaret etti.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam hatip lisesi konferans salonunda açılan Çanakkale müzesini 5 bin kişi ziyaret etti.


Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam hatip lisesi konferans salonunda açılan gezici Çanakkale müzesine Çanakkale'ye gidemeyen, oraları görme imkanı olmayan öğrencilere yönelik büyük bir kültür programı olduğunu belirten Okul Müdürü Recep Akbaşlı, “Çanakkale müzesine ev sahipliği yaptık 1 hafta boyunca okulumuzda ziyaret eden öğrenci, öğretmen ve halkımıza çok teşekkür ediyorum müzemizde 4 bin parça eser sergilendi.


Müzeyi 1 haftada 5 bin kişi ziyaret etti. Çanakkale 1915 Müzesi Gezici Tırı'nda, Birinci Dünya Savaşı sırasında 1915-1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Türk orduları ile itilaf devletlerarasındaki savaşlara katılan askerlere at eşyalar ve savaş malzemeler bulunmaktadır. Çanakkale'ye gitme fırsatı bulamayan vatandaşlarımız bu müzeyi okulumuzda ziyaret ederek Çanakkale ruhunu yaşadılar. Kahraman milletimizin göğsümüzü kabartan hatıralarına şahit oldular” diye konuştu.

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