Gıdada fiyatlar ve hijyen koşulları denetleniyor

Tarım ve Orman Bakanlığının ‘Gıda Denetimi Seferberliği' kapsamında Adıyaman'da çok sayıda ekip ile gıda üretim, satış ve tüketim yerleri denetliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının tüm yurtta 25-28 Ekim tarihleri arasında düzenlediği ‘Gıda Denetimi Seferberliği' Adıyaman'da çok sayıda ekip ile gerçekleştiriliyor. Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesindeki 20'yi aşkın gıda kontrol görevlisi ile denetim yapıyor. Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas'ın da katıldığı denetimlerde Gıda ve Yem Şube Müdürü Beyhan Özer ve gıda kontrol görevlileri etiketleri tek tek kontrol ederek, hijyen ve üretim koşullarını inceledi. Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, ekiplerin düzenli olarak yaptıkları denetimlerin bu hafta seferberlik kapsamında genişletildiğini belirterek, “Bu hafta Bakanlığımızca ülkesel bazlı bir denetim seferberliği başlatıldı. Bu seferberlik çerçevesinde bütün denetim ekiplerimiz şu an sahada satış, üretim yerlerinde denetleme yapıyor. Fırınlar, kasaplar, yemek üretim yerleri, marketler, manavlar bunların hepsi gıda denetim ekiplerimiz tarafından ülkesel bazlı denetim seferberliği kapsamında denetlenmektedir. Denetimleri yaparken özellikle ürünlerin son kullanma tarihlerinin geçip geçmediği, günlük veya haftalık ürünlerde tarihlerin geçip geçmediğine, bozulma, kokuşma, bombe oluşup oluşmadığına, ürünlerin sağlığa zarar verecek şekilde olup olmadığına bakılıyor. 5996 sayılı gıdayı içeren yasa çerçevesinde hijyen olsun, son kullanma tarihi olsun, bombe olsun bütün konularda 5 binden 100 bine kadar ceza kesilmektedir” dedi.

Gıda kontrol ekipleri tarafından 2021 yılı ilk 6 ayında 7 işyerine 36 bin TL idari para cezası kesildiği öğrenildi.