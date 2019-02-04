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Girdikleri marketin çelik kasasını patlattılar

Adıyaman’da bir markete giren 2 şahıs, çelik kasayı 20 dakika içerisinde açtıktan sonra 20 bin TL ile kayıplara karıştı.

Adıyaman'da bir markete giren 2 şahıs, çelik kasayı 20 dakika içerisinde açtıktan sonra 20 bin TL ile kayıplara karıştı.


Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi'nde İsmail F.'ye ait marketin kapısını kırarak içeriye giren kimliği belirsiz iki şahıs çelik kasayı açmaya çalıştı. Yanlarında getirdikleri aletlerle yaklaşık 20 dakika içerisinde çelik kasayı delerek açan iki şahıs kasada bulunan 20 bin lirayı aldı. Yüzleri maskeli iki şahsın yapmış olduğu soygun ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Her iki şahıs daha sonra aldıkları paralarla geldikleri gibi marketten ayrılarak kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde hırsızlık olayını fark eden iş yeri çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ile olay yeri inceleme polis ekipleri her iki şahsın yakalanması için çalışma başlattı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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