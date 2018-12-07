Girişimcilik kursu meyvelerini vermeye başladı

Adıyaman'ın Sincik İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen girişimcilik kursları meyvelerini vermeye başladı.

Sincik Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Adıyaman Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü ile KOSGEB Adıyaman Hizmet Merkezi tarafından Sincik ilçesinde ortaklaşa düzenlenen girişimcilik kursuna katılan ve belge almaya hak kazanan kursiyerler belgelerini aldı. Kursiyerler, İşkur tarafından kendi işlerini kurmayı düşünen engelliler için açılan ‘'Engelliler ve Eski Hükümlülere Yönelik Proje Destekleri'' projesine başvuru yapmaya başladı. Proje kapsamında başvuru yapan girişimcilere İş-Kur tarafından 50 bin TL' ye kadar hibe desteği sağlandığı belirtildi.

Engellilere proje yazma konusunda teknik destek verdiklerini belirten Sincik Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hüseyin Meriç, "Girişimcilik Kursuna 25 kişi katılmış olup, 22 kişi kursu başarı ile tamamlayarak belge almaya hak kazandı. Belgeler kasım ayında kursiyerlere teslim edildi. İşkurun destek projesi hakkında bilgilendirilen bu kursiyerlerimizden şu ana kadar 5 kişi hibe proje başvurusu yaptı. Halk Eğitimi çalışanlarımızla birlikte başvuru yapanlara başvuru rehberine uygun teknik konularında desteklerimizi sunduk. Başlangıç için çok iyi bir sayıya ulaştık. İletişim bilgileri bizde olan bu kursiyerlerimize ülkemizde ilanı yapılan projeler ile ilgili bilgi aktarımımız devam edecek olup, proje başvuruları için teknik destek verilmesine devam edilecektir. İş hayatına katılacak tüm kursiyerlerimize şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

Proje desteği konusunda yardım alan girişimci Ercan Demirel ise, "Engel durumum nedeniyle dışarıda çalışıp iş imkanı bulmakta zorluk çekiyordum. Devletime yük olmak yerine kendi işimi kurmaya karar verdim. Bunun için Sincik ilçesinde düzenlenen Girişimcilik Kursuna katıldım. Aldığım bu belge sayesinde İşkur projelerinden yararlanma imkanım oldu. Köyde mevcut yerimde proje kapsamında büyükbaş hayvan alarak besicilik yapmayı ve bu şekilde ülkeme faydalı bir birey olmayı hedefliyorum" diye konuştu.