İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Göçük altında kalan 64 yaşındaki vatandaş 15 saat sonra kurtarıldı

Adıyaman’da çöken 8 katlı binanın enkazında kalan 64 yaşındaki vatandaş, 15 saat sonra kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da çöken 8 katlı binanın enkazında kalan 64 yaşındaki vatandaş, 15 saat sonra kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.


Adıyaman'da yaşanan depremde enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Çevre illerden bölgeye gönderilen jandarma ekipleri, arama kurtarma çalışmalarına başladı. Çöken 8 katlı binada enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, 64 yaşındaki Mustafa Ketenci'ye ulaştı. Enkaz altından çıkartılan Ketenci, jandarma ekipleri tarafından sedyeyle çöken binadan indirildi. Daha sonra bir araca alınan Ketenci, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.