İhlas Haber Ajansı

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Göğsünden bıçaklanan kişi yaralandı

Adıyaman’da, iki gurup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi göğsünden bıçaklanarak yaralandı.

Adıyaman'da, iki gurup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi göğsünden bıçaklanarak yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Dağkuyucak Köyünde iki gurup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Meydana gelen kavgada Adnan Yılmaz (62) isimli göğsüne aldığı bıçak darbesi sonucu yaralandı. Henüz kim tarafından bıçaklandığı tespit edilemeyen Adnan Yılmaz, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kavga sonrası olay yerine gelen jandarma ekipleri olayı gerçekleştiren şahsın yakalanması için çalışma başlattı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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