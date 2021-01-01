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Göl kenarındaki kavaklık alan yandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde göl kenarında bulunan kavaklık alan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde göl kenarında bulunan kavaklık alan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı Gölü yürüyüş yolu kenarında bulunan kavaklık alan gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakıldı. İhbar üzerine olay yerine giden Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını büyümeden kısa süre içerisinde söndürdü. Yapılan ilk incelemede yangının çıkış sebebinin alkol alan şahıslar tarafından çıkarıldığı belirlendi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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