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Gölbaşı Belediyesi ağaçlandırma çalışmalarına başladı

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi ilçe merkezinde ağaçlandırma çalışmalarına hız verdi.

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi ilçe merkezinde ağaçlandırma çalışmalarına hız verdi.


Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, ilçe genelinde ağaçlandırma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi. Başkan Yıldırım, “Daha yaşanılabilir çevre, daha yaşanılabilir bir Gölbaşı hedefinden yola çıkarak, ilçede ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyor. İlçede cadde, bulvar ve refüjlerde dikimi gerçekleştirilen ağaçların estetik ve işlevsel bir karaktere sahip olmasını amaç edindik. İlçemiz için çalışmalarımız aralıksız sürdürülecek. Asli görevlerimizle birlikte ağaç dikimi çalışmalarını ilçe genelinde önemsiyoruz. İlçe halkı da bu noktada bize her türlü yardım ve desteği sunuyor" diye konuştu.

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