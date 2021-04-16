İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gölbaşı Belediyesi bozulan yolları onarıyor

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi ilçe genelindeki bozulan asfalt yolların bakımını gerçekleştiriyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi ilçe genelindeki bozulan asfalt yolların bakımını gerçekleştiriyor.


Gölbaşı ilçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çevre düzenlemeleri kapsamında bozulan yollarda bakım ve tamirat çalışmaları yapıyor. Gölbaşı Belediyesi ekipleri, yol çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini belirtti. Yollarda yapılan bakımlardan dolayı vatandaşlar ise belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.