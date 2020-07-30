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Gölbaşı Belediyesi çalışmalara aralıksız devam ediyor

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi ekipleri gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi ekipleri gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor.


Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşların sorunsuz bir şekilde Kurban Bayramını geçirmeleri için göl kenarı ve tabiat parkında yenileme ve bakım çalışmaları gece saatlerinde de devam ediyor.


Park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri tarafından ilçeyi güzelleştirmek park, bahçe ve ana arterlere estetik bir görünüm kazandırmak için yoğun mesaisini aralıksız sürdürüyor.


Yaşanabilir modern bir şehir olmanın yanında yeşil alanlarıyla da zengin bir şehir görüntüsü hedeflediklerini söyleyen belediye yetkilileri, “Amacımız her alanda olduğu gibi peyzaj çalışmalarında da ilçemizi marka şehir haline getirmektir. Halkımızı daha fazla ve daha güzel yeşil alanlarla buluşturmak için Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz tüm mahallerimiz de yürüttüğü peyzaj çalışmaları ilçemizin estetiğine ayrı bir hava katıyor. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek” ifadelerine yer verdi.

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