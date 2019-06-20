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Gölbaşı Belediyesi hummalı çalışmalarını sürdürüyor

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelindeki mezarlıklarda bakım, onarım ve peyzaj çalışmaları sürüyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelindeki mezarlıklarda bakım, onarım ve peyzaj çalışmaları sürüyor.


İlçe genelindeki mezarlıklarda bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiğini belirten Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, mezarlıklarda ki kuru ve yabani otlar temizlendiğini, ağaçların bakım ve budama çalışmaları devam ettiğini söyledi.


Belediye yetkilileri, “Ayrıca tahrip olan alanların onarımları ekiplerimiz tarafından ivedilikle yapılıyor. Amacımız çalışmalarımız tamamlandıktan sonra mezarlıkların ilçemize yakışır hale getirmektir” diye konuştular.

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