Gölbaşı Belediyesi ilçede temizlik seferberliği başlattı

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçede temizlik seferberliği başlattı.

Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezi ve mahallelerde gerçekleştirdiği rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra hazırlanan program dahilinde piknik alanlarına, çocuk parklarına ve kırsal mahallelere çıkarma yaparak buralarda da kapsamlı temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Sabahın erken saatlerinde araç ve ekipmanlarıyla birlikte ilçe sınırlarında yer alan cadde ve sokaklarda çevre ve görüntü kirliliği oluşturan tüm noktalarında hummalı bir çalışma gerçekleştiren Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kenti baştan aşağı temizliyor. Koordineli bir şekilde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında bir yandan rutin temizlik işleri icra edilirken diğer taraftan da sahil bandında yürütülen çalışma sayesinde yürüyüş yolları kısa sürede temizleniyor. Ekiplerin sabahın erken saatlerinden itibaren başlayarak yürüttüğü çalışmalarda ilçe sınırları içerisindeki çöpleri toplamanın yanı sıra sokaklar ve caddeler, tazyikli suyla yıkanarak temizleniyor.