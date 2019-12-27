Gölbaşı Belediyesi okulları boyadı

Protokol kapsamında belediye ekipleri tarafından ihtiyacı olan okullar boyandı. Belediye Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, “Öğrencilerimizin geleceğini önemsediğimiz kadar daha iyi daha kaliteli ortamlarda eğitim görmeleri için gayret ediyoruz. Kaymakamlığımızla yapmış olduğumuz ortak protokol ile daha önce belirlemiş olduğumuz okulların boyama işlemlerini gerçekleştirdik. Okulların çağrısına duyarsız kalmayarak belediyemizle iş birliği yapan Kaymakamımız Mutlu Köksal'a teşekkür ediyorum. Belediye olarak öğrencilerimiz için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz” dedi.