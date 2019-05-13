Gölbaşı Belediyesinden 9 noktaya iftar çadırı

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi tarafımdan Ramazan ayı münasebetiyle dokuz ayrı noktada kurmuş olduğu çadır ile birlikte vatandaşlara iftar veriyor.

Gölbaşı Belediyesi tarafından dokuz noktada kurulan iftar çadırları Ramazan ayı boyunca vatandaşlara hizmet verecek. Her akşam bine yakın vatandaşa iftar verildiğini ifade eden Belediye Başkanı İskender Yıldırım, “Mübarek ramazan ayı nedeniyle belirlemiş olduğumuz dokuz noktada iftar çadırlarımızı kurduk. Amacımız herkesin erişimini kolaylaştırmak. Çadırlarımız herkese açık, dileyen herkes bu hizmetimizden yararlanabilir. İftar çadırları için hazırlanan yemeğe katkı sunmak isteyen hayırseverlerimiz belediyemize müracaat edebilir. Bu vesileyle ramazan ayının ilçemiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, saygılar sunuyorum” diye konuştu.