İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Gölbaşı Belediyesi'nden hastalara ücretsiz taksi

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, yaptığı açıklamada ücretsiz Hastane Taksi Projesinin hayata geçirdiklerini duyurdu.

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, yaptığı açıklamada ücretsiz Hastane Taksi Projesinin hayata geçirdiklerini duyurdu.


Belediye Başkanı İskender Yıldırım, hastanede yatarak tedavi gören hastaların taburcu olurken talepleri halinde hastaneden evlerine ücretsiz olarak hastane taksiyle evlerine bırakabileceklerini ifade etti.


Belediye Başkanı İskender Yıldırım, “Çok kıymetli halkımızın yerel ve ortak ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlü olduğumuzu biliyoruz. Sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak, sosyal belediyecilik uygulamalarıyla ilçemizde yaşayanların refah düzeylerini artırmaya, sosyal dengeyi kurmaya, sosyal barışı ve adaleti sağlamaya çalışarak yerel ve bölgesel kalkınmaya destek olacağız. Gölbaşı Devlet Hastanesi ortaklığıyla hazırlamış olduğumuz bu proje kapsamında, hastanede yatarak tedavi gören hastalar taburcu olduklarında talepleri doğrultusunda belediyemize ait taksiyle ücretsiz olarak evlerine bırakılacaktır. Gölbaşı'mıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.