Gölbaşı Belediyesi'nden hastalara ücretsiz taksi

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, yaptığı açıklamada ücretsiz Hastane Taksi Projesinin hayata geçirdiklerini duyurdu.

Belediye Başkanı İskender Yıldırım, hastanede yatarak tedavi gören hastaların taburcu olurken talepleri halinde hastaneden evlerine ücretsiz olarak hastane taksiyle evlerine bırakabileceklerini ifade etti.

Belediye Başkanı İskender Yıldırım, “Çok kıymetli halkımızın yerel ve ortak ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlü olduğumuzu biliyoruz. Sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak, sosyal belediyecilik uygulamalarıyla ilçemizde yaşayanların refah düzeylerini artırmaya, sosyal dengeyi kurmaya, sosyal barışı ve adaleti sağlamaya çalışarak yerel ve bölgesel kalkınmaya destek olacağız. Gölbaşı Devlet Hastanesi ortaklığıyla hazırlamış olduğumuz bu proje kapsamında, hastanede yatarak tedavi gören hastalar taburcu olduklarında talepleri doğrultusunda belediyemize ait taksiyle ücretsiz olarak evlerine bırakılacaktır. Gölbaşı'mıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.